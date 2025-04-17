شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يكتسح زد برباعية ويتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق سيراميكا إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه الكبير على نظيره زد إف سي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

تقدم لسيراميكا محمد رضا في الدقيقة الرابعة، وسجل زلاكة الهدف الثاني في الدقيقة 15، وأضاف إبراهيم محمد الهدف الثالث في الدقيقة 22، وتمكن أحمد بلحاج من تسجيل الهدف الرابع لسيراميكا في الدقيقة 84.

وحرص لاعبو سيراميكا على دعم زميلهم أحمد الفندوسي الذى تعرض للإصابة في مباراة فاركو بالدوري، حيث رفعوا قميص اللاعب أثناء المباراة، وقبلها رفعوا لافتة دعم للاعب الجزائري.

وجاء تشكيل زد كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: علي جمال – محمد إسماعيل – أحمد عبد النبي – سامح إبراهيم، وفي الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – ماتا ماجاسا – أحمد عادل، والهجوم: مصطفى سعد ميسي – شادي حسين".

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني، وفي الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج، والهجوم: فخري لاكاي".

وخطف فريق سيراميكا البطاقة الثانية في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور المقبل.

بينما فشل فريق زد بقيادة حمادة صدقى في تحقيق فوزه الأول في البطولة، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين.

وبهذه النتيجة يحتل فريق البنك الأهلى في المركز الأول برصيد 8 نقاط، سيراميكا ثانيا برصيد 7 نقاط، وغزل المحلة ثالثا برصيد 5 نقاط، والمصرى في المركز الرابع بـ4 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.