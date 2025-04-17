شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتعادل سلبياً مع غزل المحلة والفريقان يودعان كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة غزل المحلة والمصري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، خلال اللقاء الذي جمعهما على ستاد السويس الجديد، ليتأكد خروج الفريقين من البطولة بشكل رسمي.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 4 مباريات، تعادل فيهم جميعاً، بينما يتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وغزل المحلة في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ثم المصري، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.

بدأ المصري المباراة بضغط هجومي مكثف في محاولة لإحراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الثامنة، انفرد ميدو جابر لاعب المصري بالمرمى، قبل أن يسدد الكرة في القائم، ثم أرسل ميدو جابر كرة عرضية لزميله بابا بادجي أهدرها المهاجم السنغالي أمام الشباك الخالية.

واصل المصري محاولاته الهجومية دون خطورة على مرمى غزل المحلة، فيما حاول لاعبو غزل المحلة، استغلال بعض الفرص التي أتيحت لهم أمام مرمى المصري، لكن دون وجود خطورة حقيقية، واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 47 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

شهد الشوط الثاني محاولات هجومية من جانب الفريقين لتسجيل هدف التقدم دون خطورة حقيقية، واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة في الدقيقة 97 بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبدأ المصري المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد لحراسة المرمى، أحمد عيد ، محمد هاشم ، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، أحمد علي عامر ، حسين فيصل كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

البدلاء : محمد شحاته، كريم العراقي ، حسن علي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، يوسف الجوهري، كريم بامبو ، أحمد القرموطي، ليستويل أمانكونا.

بينما بدأ غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من: أحمد النفراوي لحراسة المرمى، أسامة النجار ، عمرو الجزار ، أحمد كاستيلو ، يحيى زكريا لخط الظهر ، موري توريه ، محمد بن شرقي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، حميدو فتاو ، ابراهيم حسن ، عماد ميهوب كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد محمد بن حمودة.

البدلاء : عبد الراضي ، محمد جابر ، محمد حمدي زكي ، خالد الأخميمي ، أحمد ياسين ، رشاد العرفاوي ، محمد نبيه ، أحمد فوزي ، محمد أشرف