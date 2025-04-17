شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو سيراميكا يدعمون القندوسي أمام زد في كأس عاصمة مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق سيراميكا على تقديم الدعم لزميلهم أحمد قندوسي خلال مباراة الفريق أمام زد إف سي، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن بطولة كأس عاصمة مصر، اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات.

وقبل المباراة حمل لاعبو سيراميكا لافتة مكتوب عليها "ألف سلامة"، والذى أجرى عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فريقه مع فاركو في بطولة دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

وجاء تشكيل زد كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي، والدفاع: علي جمال – محمد إسماعيل – أحمد عبد النبي – سامح إبراهيم، وفي الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري– ماتا ماجاسا – أحمد عادل، والهجوم: مصطفى سعد ميسي – شادي حسين".

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد بسام، والدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني، وفي الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج، والهجوم: فخري لاكاي".

يدخل فريق سيراميكا المباراة بحثا عن خطف البطاقة الثانية في المجموعة الثانية بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز الثانى من أجل ضمان التأهل بعدما خسر من البنك الأهلى بخماسية والفوز على غزل المحلة بثلاثية وأخيرا تعادل مع المصرى بهدف لمثله.

فيما يأمل فريق زد بقيادة حمادة صدقى لتحقيق فوزه الأول في البطولة، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين.

ويحتل فريق البنك الأهلى في المركز الأول برصيد 8 نقاط، سيراميكا ثانيا برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي غزل المحلة ثالثا، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.