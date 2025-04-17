شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحسم ملف المدير الفني الجديد قبل مواجهة الجونة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى مجلس إدارة نادي سموحة، لحسم اسم المدير الفني الجديد الذي يقود الموج الأزرق خلفا للمدرب أحمد سامي، الذى أعلن رحيله عن النادي بعد تعرض سموحة للخسارة في آخر مباراتين بالدوري آخرهم ضد غزل المحلة بهدف دون مقابل.

واتفق المجلس على أن يكون حسم هذا الملف خلال الأسبوع المقبل وقبل مواجهة الجونة في الدوري، والمقرر لها 28 أبريل الجاري، خاصة في ظل موقف سموحة الصعب في الدوري.

ويحتل سموحة المركز الخامس من مجموعة المنافسة على الهبوط بمسابقة الدوري المصري برصيد 20 نقطة.

وتولى أحمد سامي قيادة سموحة منذ يناير 2023، وفي هذا الموسم قاد الفريق في 21 مباراة بمختلف المسابقات وحقق الفوز في 7 فقط منهم مع 12 خسارة وتعادلين.

وأعلن أحمد سامي، المدير الفني السابق لفريق سموحة، عن قراره بالابتعاد عن التدريب خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء مهمته مع الفريق السكندري، التي استمرت لمدة خمس سنوات.