شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم البنك ويتأهل إلي نهائي كأس مصر لكرة اليد رجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 17 أبريل 2025 05:55 م
فاز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 26-21 علي علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 ليتأهل إلي النهائي.
وينتظر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش لمواجهته في النهائي غداً .
يقام لقاء النهائي غدا الجمعة السادسة مساء ومباراة تحديد البرونزية في الرابعة عصراً .
وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24 .
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