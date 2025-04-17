شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم البنك ويتأهل إلي نهائي كأس مصر لكرة اليد رجال والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 26-21 علي علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر في نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلي 2024-2025 ليتأهل إلي النهائي.

وينتظر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك أمام طلائع الجيش لمواجهته في النهائي غداً .

يقام لقاء النهائي غدا الجمعة السادسة مساء ومباراة تحديد البرونزية في الرابعة عصراً .

وفاز فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره سبورتنج بنتيجة 31-22 فى إطار دور ربع نهائى كأس مصر للرجال لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025، ليتأهل إلى نصف النهائى، بينما فاز الزمالك علي الزهور 36-24 .