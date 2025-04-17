شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية المصرية المتأهلة لربع نهائي كأس عاصمة مصر.. 6 فرق فى انتظار ثنائى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم منافسات دور المجموعات في كأس عاصمة مصر اليوم الخميس، بـ4 مواجهات تجمع شباب الأهلي مع فاركو، طلائع الجيش مع إنبي، زد مع سيراميكا، المصري وغزل المحلة.

6 أندية ضمنت الصعود

وضمنت 6 أندية التواجد في دور ربع نهائي كأس عاصمة مصر وهى كل من بتروجت ومودرن سبورت، البنك الأهلى، إنبى، حرس الحدود والإسماعيلى.

ويستكمل دور الثمانية اليوم بصعود فريقين بين "غزل المحلة أو سيراميكا أو المصرى" من المجموعة الثانية و"طلائع الجيش أو فاركو" في المجموعة الثالثة.

وودع بطولة كأس عاصمة مصر بشكل رسمي كل من الأهلى والزمالك وبيراميدز والجونة وسموحة وزد والاتحاد السكندرى.

ويستدرج فريق الشباب بالنادي الأهلي نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بعد قرار إدارة الكرة بالنادي بخوض منافسات البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.

ويرتبط الفريق الأول بالنادي الأهلي بأداء مباراة مهمة أمام صن داونز عصر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تتواجد بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا منذ أمس الأربعاء، ويستمر حتى نهاية مباراة الفريق الأحمر صن داونز.

ويتواجد الأهلي في مؤخرة المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر بدون رصيد من النقاط، فيما يتصدر إنبي المجموعة برصيد 6 نقاط ثم طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن بعده فاركو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.

وفي نفس التوقيت، يلتقي طلائع الجيش مع إنبي على استاد جهاز الرياضة العسكري، في مواجهة البحث عن صدارة المجموعة الثالثة، حيث أن فوز أو تعادل إنبي يضمن له الصدارة، بينما يحتاج فريق الطلائع للفوز في تلك المواجهة لضمان تصدر المجموعة.

وفي السابعة مساء، يستضيف المصري نظيره غزل المحلة على استاد السويس الجديد، في مواجهة قوية، حيث يبحث المصري تحقيق الفوز لتحسين مركزه في جدول المسابقة، حيث يقبع في المركز الرابع برصيد 3 نقاط فيما يحتل غزل المحلة المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وفي نفس المجموعة الأولى يلتقي زد مع سيراميكا في السابعة مساء على استاد المقاولون العرب، في مباراة يسعى خلالها زد لتحقيق فوزه الأول حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل سيراميكا المركز الثاني لتلك المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن غزل المحلة.