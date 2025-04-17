شكرا لقرائتكم خبر عن فخري لاكاي يقود هجوم سيراميكا أمام زد بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة زد ضمن بطولة كأس عاصمة مصر، مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

يدخل فريق سيراميكا المباراة بحثا عن خطف البطاقة الثانية في المجموعة الثانية بعدما ضمن البنك الأهلى تأهله للدور المقبل، ويسعى لتحقيق الفوز الثانى من أجل ضمان التأهل بعدما خسر من البنك الأهلى بخماسية والفوز على غزل المحلة بثلاثية وأخيرا تعادل مع المصرى بهدف لمثله.

فيما يأمل فريق زد بقيادة حمادة صدقى لتحقيق فوزه الأول في البطولة، حيث يقبع في مؤخرة المجموعة برصيد نقطة وحيدة جمعها من تعادل وخسارة مباراتين.

ويحتل فريق البنك الأهلى في المركز الأول برصيد 8 نقاط، سيراميكا ثانيا برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يأتي غزل المحلة ثالثا، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - أحمد هاني.

خط الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة - احمد بلحاج.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - يوسف عفيفي- سعد سمير - چاستيس آرثر- محمد عادل - محمد رضا - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.