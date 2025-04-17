شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج آخر 5 مواجهات جمعت الأهلي وصن داونز في بريتوريا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الأهلي الاستعداد لمواجهة صعبة ومصيرية عندما يلتقي صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل بحثه عن تحقيق نتيجة إيجابية في وقعة الذهاب قبل حسم بطاقة الصعود من بطاقة العودة في القاهرة.

ويخشى الأهلي من مباراة الذهاب والتي تقام في بريتوريا بسبب الظروف المحيطة بالمباراة في ظل إقامتها في الثالثة عصرا ووسط حضور جماهيري مكثف ، والخلفية السابقة بسبب النتائج غير الموفقة للفريق الأحمر على ملعب لوفتس فيرسفيلد.

ولم يحقق الأهلي سوى نتيجتين إيجابيتين في أخر 5 مواجهات جمعت الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتس قيرسفيلد والتي جاءت كالتالي:

موسم 2019 / 2020 تعادل الأهلي مع صن داونز 1-1 "دوري الأبطال"

موسم 2020 / 2021 تعادل الأهلي مع صن داونز 1-1 "دوري الأبطال"

موسم 2021 / 2022.. خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف "دوري الأبطال"

موسم 2022 / 2023.. خسر الأهلي من صن داونز بنتيجة 5 - 2 "دوري الأبطال"

موسم 2023 / 2023.. خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف "الدوري الإفريقي لكرة القدم"

وخلال الـ5 مباريات الأخيرة بين الأهلي وصن داونز على ملعب لوفتس فيرسفيلد استقبلت شباك الأهلي 9 أهداف وسجل الأحمر في بريتوريا 4 أهداف ولم يخرج بشباك نظيفة في الخمس مواجهات.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.