شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضا يسجل الهدف الأول للأهلي أمام فاركو من صناعة معلول (1-2) والان مع تفاصيل الخبر

سجل محمد رضا لاعب الأهلي الشاب هدفاً لفريقه أمام فاركو خلال المباراة المقامة بينهما حالياً بإستاد السلام ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر التي ودعها الأهلي مؤخراً بعد الخسارة من طلائع الجيش وإنبى.

واستغل محد رضا كرة عرضية رائعة من النجم الكبير علي معلول من ناحية اليسار وسجلها في شباك فاركو بالدقيقة 68 لتُصبح النتيجة تقدم فاركو 2-1.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

وتواجد على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.