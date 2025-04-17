شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض مباراة صن داونز الجنوب الأفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في ظل بحثه عن تحقيق نتيجة إيجابية في وقعة الذهاب قبل حسم بطاقة الصعود من بطاقة العودة في القاهرة.



والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ومصطفى العش في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط وأشرف بن شرقي وحسين الشحات ونيتس جراديشار في الهجوم.



ومن المنتظر أن يحتفظ كولر بأكثر من روقة رابحة على دكة البدلاء مثل وسام أبو علي وأفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله وعمر كمال.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.