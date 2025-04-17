شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو ناصر وخليل حجي يقودان هجوم فاركو أمام الأهلي بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 17 أبريل 2025 03:43 م

أعلن أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأهلي والتي تجمعهما اليوم في ختاح منافسات دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

ويجلس على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.

فيما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.