شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتأخر أمام فاركو بهدفين نظيفين في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام فاركو بتقدم الأخير بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمعهما اليوم الخميس على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

أحرز عبد الرحمن العشري هدف التقدم لفاركو في مرمى الأهلي في الدقيقة 15 ، ثم عزز عمرو ناصر تقدم الفريق السكندري بالهدف الثانية في الدقيقة 17، حيث جاء الهدف الأول من رأسية والثانية من ضربة مزدوجة رائعة.

وبعد استقبال هدفين لم يظهر لاعبي الأهلي ردة فعل قوية من أجل تعديل النتيجة، حيث لم يشكل خطورة على مرمى فاركو، فيما كان فاركو هو الأكثر خطورة خاصة من الكرات الثابتة، وكان بإمكانه زياد حصيلة الأهداف، ولكن انتهى الشوط الأول بتقدم فاركو 2 / 0.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

وتواجد على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.