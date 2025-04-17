شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين إنبى وطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى الشوط الأول بين إنبى وطلائع الجيش، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وحرمت العارضة محمد حتحوت من التقدم لفريق إنبى بعدما منعت تسديدة قوية للاعب في الدقيقة 16، بعدما راوغ مدافع الطلائع وسددها من خارج منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل إنبى لمواجهة الطلائع كالتالى:

حراسة المرمى: رمضان مصطفى

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مهاب سامى، أحمد جمال

الوسط: مودى ناصر، على إيهاب، زياد كمال، محمد حتحوت، رفيق كبو

الهجوم: أحمد زكى

البدلاء: رضا السيد، خالد حسن، محمد حامد، محمد جدو، صلاح زايد، سيف عصام، محمد عماد، حسام إيفونا، على محمود

ويبحث طلائع الجيش خلال المباراة عن صدارة المجموعة الثالثة ويتحقق ذلك بالفوز في المباراة، خاصة وأن أي فوز أو تعادل لإنبي يضمن له الصدارة، بينما يحتاج فريق الطلائع للفوز في تلك المواجهة لضمان تصدر المجموعة.

ويتصدر إنبي ترتيب المجموعة في المركز الأول برصيد 6 نقاط، يليه طلائع الجيش بأربعة نقاط، ثم فاركو نقطة واحدة، والأهلى دون نقاط.