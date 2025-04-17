شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبى يطارد الأهلى أمام فاركو اليوم في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطارد النادى الأهلى اليوم الخميس، رقم سلبى عندما يواجه فاركو في الرابعة عصر اليوم الخميس، في الجولة الختامية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

رقم سلبي منتظر

يدخل الاهلى مباراة اليوم بفريق شباب 2005 لارتباط الفريق الأول بمواجهة نارية أمام صن داونز السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، ويخشى الأهلى السقوط مجددا في ثالث مبارياته بالبطولة.

وتأكد خروج النادى الأهلى من كأس عاصمة مصر بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبى، بعدما شارك بفريق 2005 مدعما ببعض اللاعبين الكبار لتجهيزهم.

وحال خسارة الأهلى مباراة اليوم، سيكون تعرض لـ3 هزائم متتالية ولم يحقق أي نتيجة إيجابية في البطولة، ليدخل قائمة الأندية التي لا تعرف سوى الهزيمة هذا الموسم في البطولة مع سموحة والاتحاد السكندرى.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم..

إنبى في المركز الأول برصيد 6 نقاط

طلائع الجيش في المركز الثانى 4 نقاط

فاركو في المركز الثالث نقطة

الأهلى في المركز الرابع بدون نقاط