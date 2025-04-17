شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة الجزائرى أحمد القندوسى بعد جراحة كسر الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الجزائرى أحمد القندوسى لاعب وسط نادى سيراميكا، عملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لإصابة بكسر في الساق خلال مباراة فريقه مع فاركو في بطولة دورى nile مرحلة المنافسة على اللقب.

إصابة قوية

وخطف أحمد القندوسى قلوب المشاهدين عندما تعرض لإصابة قوية بكسر عظمة الساق بعد تدخل قوى من ياسين الملاح، نقل على إثره للمستشفى وخضع لأشعة أكدت إصابته بكسر في الساق وسلامة الشظية.

موعد عودة القندوسى

ويحتاج أحمد القندوسى من 3 إلى 4 أشهر من أجل العودة للملاعب مرة أخرى بعد ما أجرى العملية بأحد مستشفيات القاهرة، فيما أكد نصر يحيى وكيل اللاعب أن القندوسى سيعود للتأهيل بعد شهرين ونصف فقط وهو ما يسرع من عودة اللاعب للملاعب.

وأكد نصر يحيى في تصريحات تليفزيونية: "عودة القندوسى بإذن الله للتأهيل بعد شهرين ونصف الشهر بعد الاطمئنان على حالته بعد إجراء العملية، والأشعة أثبتت أن حالته أفضل بكثير مما تخيلنا وعودته ستكون أسرع مما تخيلنا".

وتابع: "سفير الجزائر تواجد فى المستشفى للاطمئنان على القندوسى وجد عنده فى الأوضة أكثر من 50 شخصا من لاعبى الأندية المصرية، مثل حسين الشحات وإمام عاشور ومروان عطية وكريم فؤاد ولاعبى سيراميكا والأندية المصرية".

واختتم: "ياسين الملاح تواجد للاطمئنان على القندوسى، والقندوسى قاله مفيش حاجة أنت لا تقصد شىء واستمر فى أدائك ولو أنا مكانك كنت هبقى حزين".