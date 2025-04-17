شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تطورات أزمة زيزو في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تطورات جديدة شهدتها أزمة أحمد مصطفى زيزو مع الزمالك ، وذلك بعد استمرار اللاعب في الانقطاع عن التدريبات، خلال الأيام الماضية ، وقيام النادى بإصدار بيان خلال الساعات الأخيرة.

س: متى بدأت أزمة زيزو مع الزمالك؟

ج: بدأت الأزمة بين زيزو و الزمالك عندما خرج اللاعب بتصريحات عن تفاصيل مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك، وكواليس ما دار خلال الأشهر الماضية ، بالإضافة إلى البيان الذى نشره اللاعب عبر صفحاته الشخصية عن كواليس المفاوضات أيضا.

س: ما رد فعل الزمالك على تصريحات زيزو ؟

ج: قرر الزمالك استبعاد زيزو من قائمة مباراة ستيلينبوش بربع نهائى الكونفدرالية، وخوض التدريبات منفردا بعيدا عن التدريبات الجماعية، ردا على أنباء توقيعه للاهلى.

س: هل استسلم اللاعب لقرار الزمالك باستبعاده من المباراة والتدريبات الجماعية؟

ج: لا، انقطع زيزو عن تدريبات المستبعدين من المباراة ، و تغيب عن الحضور إلى النادى، و جمع متعلقاته، وغادر الزمالك رافضا عقد جلسة مع أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط للاتفاق على التجديد.

س: لماذا واصل زيزو الغياب عن حضور التدريبات في الزمالك ؟

ج: قرر زيزو عدم الانتظام في التدريبات خوفا من أي أذى، بعد قيام أحمد العمال في ملعب الناشئين بإزالة صورته و القاؤها أرضا والدوس عليها بالأقدام.

س: ما رد الزمالك على الواقعة.؟

ج: قرر حسن موسى المدير التنفيذي للزمالك تحويل العامل للتحقيق بعد ما قام به من إزالة الصورة، خاصة وأنه قرار فردى من العامل، وليس بقرار من مجلس الإدارة، بحسب ما أعلن عنه.

س: وما هو رد فعل الإدارة على غياب زيزو عن تدريبات الزمالك؟

ج: قام نادي الزمالك بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" ، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب، كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

