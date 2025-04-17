شكرا لقرائتكم خبر عن يطلع نجم كبير.. كهربا يهنئ إمام عاشور على مولوده الجديد فهد والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاتحاد الليبى، والأهلى السابق، على تهنئة إمام عاشور لاعب فريق الاهلى ، بعد أن رٌزق بمولود خلال الساعات الماضية.

ونشر كهربا عبر خاصية القصص بموقع تبادل الصور انستجرام صورة لعاشور مع أبنته كتاليا والمولود الجديد، مع تهنئته ، حيث كتب:" يتربى في عزك يا أبو فهد وان شاء الله يطلع نجم كبير زيك يا اخويا "



كهربا يهنئ عاشور

ورزق امام عاشور لاعب خط وسط النادى الأهلى بمولوده الثاني وأطلق عليه "فهد" ، واحتفل إمام بوصول مولوده الجديد بنشر صور تجمعه بالمولود مع نجلته الأولي كتاليا .

وكتب إمام عاشور عبر حسابه على انستجرام:"ولقد مننا عليك مرة أخري ..الحمد لله ثاني عطايا الرحمن.. رزقت اليوم بمولود جديد "فهد"ولله الحمد من قبل ومن بعد ..اسال الله ان يحفظه ويجعله من الصالحين ..اللهم امين ".