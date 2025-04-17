شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتقدم على الأهلى بثنائية في دقيقتين بكأس عاصمة مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

أحرز عبد الرجمن العشرى وعمرو ناصر ثنائى فاركو هدفين لفريقهما في مرمى الأهلي في الدقيقتين 15 و17 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليا على بالجولة الختامية من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر، حيث جاء الهدف الأول من رأسية والثانية من ضربة مزدوجة رائعة.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبد الفتاح - معاذ عطية - معتز محمد - علي معلول.

خط الوسط: فارس الشافعي - يوسف عفيفي - هشام مصطفى - محمد عاطف - عمر الساعي.

الهجوم: محمد رأفت.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر كامل - إسلام عبد الله- طارق فوزي- محمد رضا - آدم سمير - أحمد عزت - سيف أيمن - حسام عادل - سمير محمد.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: محمد نديم

الدفاع: وليد مصطفى - أحمد عوض – أحمد جمال – محمد أيمن

الوسط: سيف العجوز – خليل حجي - مازن عادل – أحمد محمد - عبد الرحمن العشري

الهجوم: عمرو ناصر

وتواجد على مقاعد البدلاء: فارس السيد – عمر رضا – محمد عز – سيف رفيق – محمود فرحات – باباكار نداي – عزمي غوما – محمد فخري – أحمد فؤاد.