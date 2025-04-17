موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - بواصل فريق بيراميدز اليوم الخميس، استعداداته لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى المقررة بعد غد السبت، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج.

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو

يلتقى فريق بيراميدز في السادسة مساء السبت، مع أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، على ملعب "سوكر سيتي" بمدينة جوهانسبرج، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأورلاندو

تنقل مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

قائمة بيراميدز ضد أورلاندو

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

يقود طاقم بوروندي بقيادة الحكم باسيفيك ندابيهاوينمانا المباراة، بمساعدة كل من السنغالي نوها بانجورا، والبنيني إيريك أورليتش، والسنغالي أدالبيرت ضيوف كحكم رابع.

بينما يُراقب اللقاء فيليب موكوشي من ليسوتو، ويشرف على تقييم الحكام كريسبين أجيدوسو من بنين، في حين يتولى تيتوس كواميني من ناميبيا منصب المنسق العام، وبوريتي مباثا من جنوب أفريقيا المنسق الإعلامي، وديكسون أوكيلو من أوغندا المنسق الأمني، وسيتولى إدارة تقنية الفيديو الحكم السنغالي عبسي سي، بمساعدة جبريل كامارا.