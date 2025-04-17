شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حقيقة عودة صورة زيزو لملاعب النادى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك حقيقة إعادة صورة أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، مرة أخرى إلى ملعب الناشئين بالنادى، بعد أن تم إزالتها عقب الأزمة التي دارت بين اللاعب والزمالك خلال الأيام الماضية.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الصورة المتداولة عبر السوشيال ميديا عن عودة صورة زيزو لملاعب الزمالك، غير حقيقية، حيث أن الصورة تم إزالتها فور الأزمة، وتم تحويل العامل الذى قام بدهس الصورة للتحقيق.

كان الزمالك قام بـ إزالة صورة أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق، من ملاعب الناشئين، والتي كانت متواجدة بجانب صور نجوم الفريق مثل محمود شيكابالا وعبد الله السعيد، كنوع من الحافز للاعبين الناشئين

وقام عمال نادي الزمالك بإزالة صورة زيزو من ملاعب الناشئين، بعد التأكد من توقيع اللاعب للنادي الأهلي وانتهاء مسيرته داخل القلعة البيضاء.

