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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 17- 4- 2025 هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه عن أهم 7 أخبار رياضية على الساحة المحلية.

تطورات تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك

تعكف لجنة التخطيط بالزمالك على إنهاء ملف حسام عبد المجيد لاعب الفريق، والذى يمتد عقده الى 2027، مع الفريق الأبيض، من حيث تعديل العقد.

شوقي غريب وجهازه المعاون يتوجهون لموريتانيا لتولي تدريب المريخ السوداني

توجه الجهاز الفني الجديد لفريق المريخ السوداني بقيادة شوقي غريب إلى موريتانيا، من أجل بدء المهمة مع الفريق السوداني حيث يتبقى له 3 مباريات في الدوري الموريتاني، وبعدها دورة مجمعة تضم الأندية الثمانية الأوائل.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم محاضرة للاعبين ضمن برنامج الإعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

لعبة القط والفار بين زيزو والزمالك مستمرة.. اللاعب ينقطع والأبيض يطلبه للتحقيق

لازالت الأحداث مستمرة بين الزمالك وأحمد مصطفى زيزو، بعدما توقفت مفاوضات تجديد اللاعب مع الأبيض بشكل نهائي لاقترابه من الانتقال إلى الأهلى بصفقة انتقال حر.

أبو ريدة يشكر موتسيبي بعد تدخله لإنهاء أزمة تأشيرات الأجانب في الأهلي وبيراميدز

أرسل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر للسيد باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF.

اتحاد الكرة يكشف أسباب اختيار 20 مايو موعدا لنهائي كأس مصر

أصدر اتحاد الكرة المصرى بيانا بخصوص موعد المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 -2025 بين الزمالك وبيراميدز.

الإسماعيلى يؤجل مفاوضات تجديد اللاعبين لنهاية الموسم

قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تأجيل مفاوضات التجديد لـ10 لاعبين ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الحالي، إلى نهاية الموسم.