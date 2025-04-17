شكرا لقرائتكم خبر عن هل تكون مباراة صن داونز بوابة وسام أبو علي لإنهاء الصيام التهديفي؟ والان مع تفاصيل الخبر

يغيب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي عن ممارسة هوايته في تسجيل الأهداف، على غرار ما كان يحدث في الموسم الماضي، حيث لم يسجل أي هدف منذ بداية عام 2025، رغم حصوله على جائزة هداف الدوري المصري الموسم الماضي في نصف موسم فقط.

ويمني وسام أبو علي النفس في أن يعود لتسجيل الأهداف وأن تكون مباراة فريقه أمام صن داونز الجنوب الإفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، فرصة لإنهاء الصيام التهديفي والعودة لهز الشباك كما كان عليه في الفترة الماضية.

واطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية وسامك أبو علي مهاجم الفريق قبل مباراته أمام صن داونز يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى وسام أبو علي من إجهاد في العضلة الضامة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، قبل أن يطمئن الجهاز الفني على جاهزية اللاعب من الناحية الطبية، وكذلك جاهزيته للمشاركة في مباراة صن داونز بشكل طبيعي.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.