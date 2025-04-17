شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى سعد محمد لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

ينعي مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية، وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، سعد محمد لاعب الزمالك السابق، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان.

«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ»

وتوفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض السرطان.

كان سعد محمد اصيب بمرض سرطان الدم منذ 7 سنوات فى عام 2018، وخضع للعلاج، وتم حجزه فى المستشفى لتلقى العلاج الكيماوى دون إخطار ناديه وقتها، حيث كان يلعب مع فريق مواليد 2000.

تماثل للشفاء بعد عدة اشهر لكن المرض عاوده مرة اخرى وتمكن منه منذ عامين

تأتى وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة ابراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.