الهولندي فيرجيل فان دايك يجدد عقده لعامين مع ليفربول (النادي)

الرياص - اسماء السيد - ليفربول : وقّع الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم، على عقد جديد لعامين، وفقا لما أعلنه النادي الخميس.

وسار فان دايك (33 عاما) الذي أصبح ركيزة أساسية في صفوف ليفربول منذ انضمامه عام 2018، على خطى المهاجم الدولي المصري محمد صلاح الذي مدد عقده قبل ستة أيام لعامين أيضا، منهيا أشهرا من التكهنات من خلال تمديد بقائه في أنفيلد.

وقال المدافع الدولي الهولندي "أنا سعيد جدا وفخور للغاية. هناك الكثير من المشاعر التي تدور في رأسي الآن وأنا أتكلم عن ذلك".

وأضاف "إنه شعور بالفخر، شعور بالفرح. إنه أمر لا يُصدّق. الرحلة التي خضتها حتى الآن في مسيرتي، وأن أتمكن من تمديدها لعامين إضافيين مع هذا النادي، أمر رائع، وأنا سعيد جدا".

كان لفان دايك دور كبير في عودة ليفربول إلى قمة كرة القدم الإنكليزية والأوروبية منذ انضمامه قادما من ساوثمبتون في كانون الثاني/يناير 2018.