شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا لـ القندوسى: الجميع يساندونك.. نؤمن بعودتك للملاعب أقوى مما سبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى سيراميكا على دعم لاعبه الجزائرى أحمد القندوسى قبل مواجهته أمام زد في المباراة المقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الختامية من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

ونشر الحساب الرسمى لنادى سيراميكا عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة للجزائرى أحمد القندوسى معلقا عليها: "الجميع يساندونك.. نؤمن بعودتك للملاعب أقوى مما سبق".



أحمد القندوسى

ويفقد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، خدمات حسين السيد ظهير أيسر الفريق أمام زد بسبب إصابته في مزق الضامة التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا الأخيرة، ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة.

كما يغيب الجزائرى أحمد القندوسى أيضا بعد إجرائه جراحة ناجحة لإصابته بكسر في الساق بعد تدخل قوى من ياسين الملاح لاعب فاركو خلال مباراة فاركو وسيراميكا.

ويبحث على ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا، عن الفوز الأول تاريخيا أمام زد، حيث واجه على ماهر فريق زد في 3 مواجهات سابقة لم يتذوق خلالها طعم الفوز، حيث خسر مباراة وتعادل مباراتين، ويأمل في تحقيق الفوز الأول غدا مع سيراميكا في كأس عاصمة مصر.

وجاءت المباريات الثلاثة عندما كان يقود المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى، حيث خسر بهدف نظيف أمام زد، وتعادل مرتين 1/ 1 و2/ 2 مع المصرى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 8 نقاط، بينما يأتي غزل المحلة ثالثا برصيد 4 نقاط، والمصرى في المركز الرابع بـ3 نقاط، وأخيرا زد بنقطة واحدة.