شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات تجديد عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

تعكف لجنة التخطيط بالزمالك على إنهاء ملف حسام عبد المجيد لاعب الفريق، والذى يمتد عقده الى 2027، مع الفريق الأبيض، من حيث تعديل العقد.

وتلقى اللاعب خلال الأيام القليلة الماضية عدة عروض من أوربا و الخليج، إلا أنه أرجأ مناقشتها إلا بعد انتهاء الموسم، على أن يكون ذلك بالتنسيق مع إدارة الزمالك.

وقدم الزمالك عرضا ماليا إلى حسام عبد المجيد ، لتعديل قيمة عقده مع الفريق، على أن تصل إلى 10 ملايين جنيه بدلا من مليون ونصف في الموسم، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين اللاعب والنادى.

وطلب حسام عبد المجيد من مسئولي الزمالك تأجيل جلسات تجديد عقده لما بعد نهاية الموسم ، في الصيف، خاصة وأن الأولوية تجديد عقده مع الزمالك.