شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يشكر موتسيبي بعد تدخله لإنهاء أزمة تأشيرات الأجانب في الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب شكر للسيد باتريس موتسيبي الجنوب أفريقي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم CAF بعد تدخله لإنهاء أزمة حصول الأندية المصرية المشاركة في بطولات الأندية الأفريقية ( الأهلي وبيراميدز) على تأشيرات دخول لبعض لاعبيها وأعضاء بأجهزتها الفنية إلى جنوب أفريقيا لآداء مباراتيهما في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الأندية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على تصاريح هبوط طائرات البعثتين وصعودها.

وقال أبو ريدة في معرض خطابه إلى موتسيبي : لقد كانت لاستجابتكم السريعة لنا في هذا الأمر أبلغ الأثر في نفوسنا جميعاً لما له من آثار إيجابية على أنديتنا المصرية ومنظومة كرة القدم الأفريقية بشكل عام.

وكان مسئولو النادي الأهلي قد اعلنوا إنهاء أزمة التأشيرة لرباعي الفريق "أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وأشرف داري، والسلوفيني جراديشار".

وسافر الأهلي أول أمس الثلاثاء إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز يوم 19 أبريل الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفي نفس الوقت أعلن نادي بيراميدز إنهاء أزمة التاشيرات الخاصة باللاعبين الأجانب في صفوف الفريق للمشاركة في لقاء أورلاندو الجنوب أفريقي المقرر لها السادسة من مساء اليوم السبت المقبل.