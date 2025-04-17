شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب وجهازه المعاون يتوجهون لموريتانيا لتولي تدريب المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الجهاز الفني الجديد لفريق المريخ السوداني بقيادة شوقي غريب إلى موريتانيا، من أجل بدء المهمة مع الفريق السوداني حيث يتبقى له 3 مباريات في الدوري الموريتاني، وبعدها دورة مجمعة تضم الأندية الثمانية الأوائل.

ويضم الجهاز الفني لشوقي غريب في تدريب المريخ السوداني، كلا من؛ توفيق صقر مدربا ، وأسامة عبد الكريم مدربا لحراس المرمى، والدكتور كمال عبد الواحد مساعد المدير الفني للتخطيط والتدريب، والدكتور محمد صلاح للتأهيل، على أن يتواجد أحد النجوم السابقين لفريق المريخ في الجهاز المعاون.

وكان مسئولي نادي المريخ السوداني، أتموا التعاقد مع شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر، من أجل تولي القيادة الفنية للفريق السوداني خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد شوقي غريب أنه سعيد بهذه التجربة وعلي تشرفه بمهمة قيادة فريق عريق بحجم نادي المريخ، مؤكدا أن الكرة السودانية لها ثقل وقوة على خريطة الكرة الأفريقية، متمنيا تقديم مسيرة طيبة مع الفريق والمساهمة في قيادته نحو منصات التتويج.