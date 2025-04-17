شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة القط والفار بين زيزو والزمالك مستمرة.. اللاعب ينقطع والأبيض يطلبه للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازالت الأحداث مستمرة بين الزمالك وأحمد مصطفى زيزو، بعدما توقفت مفاوضات تجديد اللاعب مع الأبيض بشكل نهائي لاقترابه من الانتقال إلى الأهلى بصفقة انتقال حر.

وأكد مسئولو الزمالك في بيان لهم أن أحمد مصطفى زيزو سيعامل معاملة احترافية خلال الأيام المتبقية في عقده بعدما قدموا له عرضا أخيرا للتجديد ولم يرد عليه.

ونستعرض في التقرير التالى آخر المستجدات في علاقة الزمالك وزيزو.. انقطاع زيزو عن التدريب

انقطع أحمد مصطفى زيزو عن تدريبات الزمالك منذ يوم الجمعة الماضى، بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني أمام ستيلنبوش بطل جنوب أفريقيا في الكونفدرالية، ليتدرب منفردا قبل الانقطاع عن التدريب.

ولم يحضر زيزو التدريب، بعدما كان يدرس الحضور بشكل طبيعي في ظل عدم إبلاغه بقرار تجميده بشكل رسمي.

ويتعامل الزمالك مع زيزو بنظام العقوبات اليومية، وكل يوم يغيب فيه اللاعب عن التدريبات تزيد العقوبة المالية الموقعة عليه من جانب الإدارة، ويتم احتسابها وفقا للائحة الفريق، وبالتالى ستزيد الغرامة المالية على زيزو.

الزمالك يحدد موعد التحقيق

قام نادي الزمالك بإرسال خطاب مسجل بعلم الوصول إلى أحمد مصطفى "زيزو" ، لإخطاره بالتغيب عن حضور النادي لخوض التدريبات والمباريات منذ يوم 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.

كما تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.

وفي نفس الإطار قام نادي الزمالك بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات رغم استمرار عقده حتي نهاية الموسم الجاري، وشدد الزمالك على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.

بلاغ زيزو ضد الزمالك

أكد أشرف عبد العزيز محامى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد التجاوزات التي حدثت للاعب من قبل مسئولي الزمالك.