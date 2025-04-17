شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول والساعي وعبد الفتاح في تشكيل شباب الأهلي أمام فاركو بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن سامر عبد الرحمن المدير الفني لفريق شباب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة فاركو في ختام دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

الدفاع: علي معلول، خالد عبد الفتاح، معتز محمد، معاذ محمد

الوسط: محمد رأفت، محمد هعاطف يوسف محمد

الهجوم: عمر الساعي، هشام مصطفى، فارس الشافعي

ويستدرج فريق الشباب بالنادي الأهلي نظيره فاركو في الرابعة عصر اليوم على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الختامية لدور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، بعد قرار إدارة الكرة بالنادي بخوض منافسات البطولة بفريق الشباب مواليد 2005.

ويرتبط الأهلي بأداء مباراة مهمة أمام صن داونز عصر السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تتواجد بعثة الفريق الأحمر في جنوب إفريقيا منذ أمس الأربعاء، ويستمر حتى نهاية مباراة الفريق الأحمر صن داونز.

ويتواجد الأهلي في مؤخرة المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر بدون رصيد من النقاط، فيما يتصدر إنبي المجموعة برصيد 6 نقاط ثم طلائع الجيش في المركز الثاني برصيد 4 نقاط ومن بعده فاركو في المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة.