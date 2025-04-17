شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فوزي: بطولة الجمهورية محطة أساسية لاختيار عناصر منتخب اللجوجيتسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فوزي، نائب رئيس الاتحاد المصري للجوجيتسو والقائم بأعمال المدير التنفيذي، أن بطولة الجمهورية للجوجيتسو، والمقرر إقامتها يومي 25 و26 أبريل الجاري، تُعد محطة رئيسية في خطة الاتحاد لاختيار العناصر الأساسية التي ستمثل مصر في المحافل القارية والدولية المقبلة.

وأضاف فوزي، "بطولة الجمهورية هي الأولى ولها أهمية خاصة، فهي ليست فقط فرصة لاستعراض المواهب، بل خطوة حاسمة في تشكيل المنتخب الوطني، مشيرا نعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء منتخب قوي وقادر على تحقيق إنجازات ملموسة على المستويين العربي والدولي".

وأشار إلى أن الاتحاد المصري للجوجيتسو يضع نصب عينيه دعم اللعبة على المستوى المحلي، من خلال اكتشاف الأبطال من مختلف المحافظات وإعدادهم بالشكل الأمثل للمنافسة على أعلى المستويات، مضيفًا "نحن ملتزمون بتوفير كافة سبل الدعم الفني والتنظيمي لضمان نجاح البطولة، وتقديم نموذج يحتذى به في التنظيم والاحترافية".

وشدد فوزي على أن الاتحاد يعمل على تنفيذ خطة تطوير شاملة تشمل توسيع قاعدة الممارسين، والتعاون مع الهيئات والأندية الرياضية المختلفة، وتوفير برامج تدريبية للمدربين والحكام، بما يضمن استدامة النجاحات وتحقيق نهضة حقيقية لرياضة الجوجيتسو في مصر.

واختتم قائلًا: "نعول كثيرًا على هذه البطولة لتكون انطلاقة جديدة ومؤثرة في مسار اللعبة، كما نثق في قدرات لاعبينا وإصرارهم على تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة في البطولات القادمة".