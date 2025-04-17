شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إخطار بيسيرو بحضور اجتماع الإدارة وموقفه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالزمالك حقيقة إخطار البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول بحضور اجتماع المجلس المقرر له مساء اليوم الخميس لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص النادي على مستوى جميع الألعاب والفرق الرياضية، موضحاً أن أن هذه الأنباء غير صحيحة ولن يتم مناقشة مستقبل المدرب فى الجلسة.

وأوضح المصدر أنه رغم خسارة الفريق لفرصة التأهل لدور الثمانية بكأس عاصمة مصر بعد الفوز على سموحة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات، فإن مجلس الإدارة لن يناقش مصير البرتغالي جوزيه بيسيرو وموقفه من الاستمرار أو عدمه كما تردد في الساعات الأخيرة .

وأشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع لا يتضمن دعوة بيسيرو للحضور ومناقشته في نتائج ومستوي الفريق ، وهو الأمر الذي يؤكد تمسك مجلس الادارة باستمرار المدرب والحفاظ على استقرار الفريق خاصة أن هناك 6 مباريات حاسمة تنتظر الزمالك في بطولة الدوري، إلى جانب خوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والتي تحدد لها يوم 20 مايو المقبل موعداً لاقامتها.