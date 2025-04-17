شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب أفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم محاضرة للاعبين ضمن برنامج الإعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي، التي من المقرر أن تجمع الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ويناقش كولر مع اللاعبين والجهاز الفني العديد من الأمور الخططية والفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة التي تقام عصر السبت المقبل.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم مرانه الثاني في بريتوريا؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد غد السبت.

من المقرر أن ينطلق مران الفريق في الثالثة عصر اليوم ويقام على ملعب تاكس الذي يبعد حوالي ربع ساعة عن فندق الإقامة.

كان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الهلال السوداني بهدف نظيف في القاهرة، قبل أن يتغلب عليه بهدف دون مقابل في لقاء الإياب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.