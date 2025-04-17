شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينعى وفاة سعد محمد لاعب الفريق السابق والان مع تفاصيل الخبر

تقدم نادى الزمالك بنعى في وفاة سعد محمد لاعب الفريق السابق، و الذى توفى صبا ح اليوم بعد صراع مع المرض.

ونشرت صفحة الزمالك الرسمية نعى في وفاة اللاعب جاء فيه ..ينعى نادى الزمالك ومجلس ادارته برئاسة حسين لبيب بالغ الحزن و الأسى سعد محمد لاعب القلعة البيضاء السابق، و الذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

ويتقدم مجلس إدارة النادى وجميع الفرق الرياضية واللاعبين والأجهزة الفنية بالنادى بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين الكولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر و السلوان.



نعى الزمالك

ورحل منذ ساعات قليلة سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان الدم، الذى تعرض له خلال السنوات الماضية.

واكتشف اللاعب مرضه عندما كان يهز أوراق للسفر مع أسرته لأداء العمرة، عام 2018، فاكتشف انه مريض بسرطان الدم، وخضع للعلاج الكيماوى، ولم يعلن عن المرض الا في عام 2021، وبعد عام و بالتحديد 2022 تغلب على المرض شفى منه، إلا أنه في العام التالى داهمه المرض مرة أخرى، و خضع لعملية زرع النخاع في ديسمبر 2024، وفى شهر مارس سافر الى السعودية أداء العمرة.

وآخر ما كتبه سعد محمد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والتحديد منذ 4 أيام :" السلام عليكم..توب علشان انت هتموت ".

وتأتى وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.