موعد مباراة الأهلى وصن داونز فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

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يواصل فريق الأهلى الاستعداد لمواجهة صن داونز عصر السبت المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد في ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، في مباراة صعبة على الفريق الأحمر في رحلته للاحتفاظ بلقب الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي ورقم 13 في تاريخه.

ووصل الأهلي إلى جنوب على متن طائرة خاصة صباح أمس الأربعاء، حيث حرص على السفر مبكرا إلى برتوريا من أجل توفير كل سُبل الراحة للفريق من أجل تحقيق نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب، المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل، لتسهيل مهمة المارد الأحمر في لقاء العودة المقرر له السابعة مساء 25 أبريل.

موعد مباراة الاهلى ضد صن داونز بدوري الابطال الافريقى

حدد الاتحاد الأفريقى الكاف فى الثالثة عصر السبت المقبل موعدًا لمباراة الأهلي وصن داونز على ملعب «لوفتوس فيرسفيلد»، فى مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، وتُقام مباراة الإياب باستاد القاهرة، فى السابعة مساء الجمعة 25 أبريل الجاري.

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).

كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

تذاع مباراة الأهلي ضد صن داونز على قنوات بي ان سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.

ويخوض الأهلي لقاءه الأخير في بطولة كأس عاصمة مصر أمام فاركو بالناشئين، مساء الخميس المقبل، فى مباراة لا تؤثر على موقفه فى المجموعة.

وودع الأهلى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بعد تعرضه لهزيمتين أمام إنبي وطلائع الجيش في المجموعة الثالثة، ليبقى بلا نقاط في المركز الأخير.

حكام مباراة الاهلي و صن داونز في دوري الابطال

وأسند الكاف للحكم الصومالي عمر قرطان إدارة لقاء الذهاب بين الأهلى وصن داونز في بريتوريا، ويعاونه مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

كما اختار الكاف طاقم تحكيم بقيادة الحكم الدولي الموريتاني دحان بيدا لإدارة مباراة الأهلي وصن داونز في إياب نصف نهائي دوري الأبطال، وسيعاون بيدا كل من من الإيفواري أدوا هيرمان ديزيريه والتوجولي جوناثان كوفي (حكمين مساعدين)، والرواندي صامويل أويكوندا (حكما رابعا).



كما أعلن كاف تواجد الإثيوبي بامالاك تسيما لإدارة تقنية حكم الفيديو «الفار»، ويعاونه الرواندية ساليما موكانسانجا.