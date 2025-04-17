شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مصطفى يمنح لاعبى الإسماعيلى 48 ساعة راحة بعد الفوز على الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادى الإسماعيلى، إجازة 48 ساعة راحة للاعبين بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين نظيفين، فى الجولة الختامية من دور المجموعات فى كأس عاصمة مصر.

وينتظر فريق الإسماعيلى متصدر المجموعة الثالثة "إنبى أو طلائع الجيش" لمواجهة ذهاب ربع نهائى كأس مصر المقرر لها 22 أو 23 أبريل الجارى على استاد الإسماعيلية.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.

وأعاد تامر مصطفى المدير الفني الجديد لنادى الإسماعيلى، الفريق إلى الطريق الصحيح مجددا بعدما دخل الدراويش في دوامة النتائج السلبية قبل قدوم الجهاز الفني الجديد.

ونجح تامر مصطفى مدرب الإسماعيلى في قيادة الدراويش في 4 مباريات حتى الآن، نجح في الفوز في مباراتين وتعادل مثلهما ولم يتذوق طعم الخسارة حتى الآن، وجاءت بالفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز في كأس عاصمة مصر، ثم التعادل مع الاتحاد السكندرى في الدورى، قبل أن يفوز على الاتحاد في كأس عاصمة مصر ويخطف بطاقة التأهل لربع النهائي على حساب بيراميدز.

وتعرض الإسماعيلى قبل التعاقد مع تامر مصطفى لـ6 هزائم وتعادلين في آخر 8 مباريات ولم يحقق أي فوز خلالها تحت قيادة الثنائى حمد إبراهيم وعماد سليمان، ليقترب الإسماعيلى من مراكز الهبوط وشبح الخروج من كأس عاصمة مصر، قبل أن يعيد تامر مصطفى الدراويش للطريق الصحيح.