شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ظهور ناصر ماهر فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أسدل الستار على أزمة ناصر ماهر لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك ، والخاصة باعتراضه على الجلوس احتياطيا في مباراة الفريق أمام حرس الحدود في بطولة الدورى، وانتهت الأزمة بعد اعتذار ناصر ماهر لادارة الزمالك عما بدر منه قبل المباراة.

وغاب ناصر ماهر عن مباراة الزمالك الماضية أمام سموحة بكأس عاصمة مصر بقرار من البرتغالى بيسيرو ، نظرا لتدرب اللاعب منفردا على خلفية الأزمة.

ومن المقرر أن يعود اللاعب الى التدريبات الجماعية للفريق الأثنين المقبل، حيث يستأنف الزمالك تدريباته استعداد لمباراته المقبلة امام المصرى في بطولة الدورى الممتاز.، حيث اتفق الجهاز الفني للزمالك مع ناصر ماهر على العودة إلى المران الجماعي للفريق عقب مباراة سموحة.

كان ناصر ماهر اجتمع مع بيسيرو ليلة مباراة حرس بعد علم باستبعاده من التشكيل الأساسي وكان اعتراض اللاعب ليس بسبب الجلوس على مقاعد البدلاء فقط ولكن على مشاركة لاعب أخر في مركزه بالفريق،الأمر الذى أعطى إشارة للاعب بأن المدير الفني ليس مقتنع بمستواه، فتم استبعاد اللاعب من قائمة المباراة ومغادرته للمعسكر بسبب مشادة كلامية نشبت بين الطرفين على خلفية الاستبعاد من التشكيل الأساسي للقاء.

وقرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر ، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود.

وحضر اللاعب إلى مقر النادى رفقة وكيله، لعقد جلسة مع حسين لبيب رئيس النادى، وبحضور مدير الكرة بالزمالك، وأبدى اللاعب ندمه على ما بدر منه قبل المباراة، مقدما اعتذارا عن ذلك.

