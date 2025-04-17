شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة ثلاثية على مرافقة البنك للتأهل بالمجموعة الثانية في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتنافس 3 أندية على حصد البطاقة الثانية في المجموعة الثانية للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعدما حسم البنك الأهلى الحصول على المركز الأول والتأهل بشكل رسمي بـ8 نقاط.

وتضم المجموعة الثانية كلا من البنك الأهلى وغزل المحلة وسيراميكا والمصرى وزد، وتختتم منافساتها اليوم بمواجهتين ناريتين بين سيراميكا وزد، وغزل المحلة وزد.

صراع ثلاثى

تشهد منافسات الجولة الخامسة والختامية منافسة قوية بين 3 أندية لخطف بطاقة العبور للدور المقبل، حيث تتنافس سيراميكا وغزل المحلة والمصرى على الصعود.

ويحتاج غزل المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 4 نقاط "-1" لتحقيق الفوز على المصرى وانتظار نتيجة سيراميكا مع زد، خاصة أن سيراميكا يمتلك نفس الرصيد ولكن "-2"، فسيسعى كلا الفريقين تحقيق الفوز أولا ومحاولة زيادة عدد الأهداف، في حين يحتاج المصرى للفوز على غزل المحلة وتعثر سيراميكا بالتعادل أو الهزيمة للتأهل للدور المقبل.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباريات اليوم..

البنك الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 8 نقاط

غزل المحلة 4 نقاط له 4 أهداف عليه 5= -1

سيراميكا 4 نقاط له 4 أهداف وعليه 6 = -2

المصرى 3 نقاط له 3 أهداف وعليه 3 أهداف= 0

زد بنقطة واحدة ودع البطولة