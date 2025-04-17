شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على منافسات منتخب مصر في البطولة الأفريقية للمواي تاي بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المنتخب المصري للمواي تاي منافسات البطولة الأفريقية المقامة في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة من 15-20 أبريل الجاري حيث يخوض الفراعنة 9 مواجهات قوية وحاسمة في البطولة الأفريقية.

وتشهد منافسات اليوم الخميس مواجهة سيف الله خالد أمام اللاعب أرست باديبانجا من ساحل العاج في وزن 67 كجم كما يواجه أحمد سامح أمام الجزائري إسلام ايوتشي في وزن 54 كجم كما ستواجه منة الله عصام أمام الجزائرية بيلاقيني ميتشدوي في وزن 60 كجم.

كما سيواجه عبدالله صبري أمام الجزائري محمد سيد في وزن 63.5 كجم كما سيواجه زكريا وليد أمام الليبي محمد ابراهيم في وزن 86 كجم كما يواجه فارس علي أمام التونسي سمير بريكي في وزن 91+ كجم.

وفي باقي منافسات منتخب مصر تواجه ذكرى صلاح أمام التونسية فاطمة إيادي في وزن 54 كجم ومي خالد فوزي أمام التونسية شيماء سعدني وزن 75 كما تواجه نبيلة علاء الدين أمام التونسية ريم عبد القادر في وزن 75+ كجم.

وكانت منافسات أمس الأربعاء شهدت فوز اللاعب فهد سامي علي أمام الليبي الصديق البليذي في وزن 60 كجم كما تغلبت اللاعبة رانيا الرملي علي اللاعبة لسشرك السعيدي في وزن 67 كجم.

ويترأس البعثة المصرية محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم محمود زينهم، الجهاز الفني محمود عبد الحميد، أيمن الحمصاني، وليد زكريا، وائل فهر.

فيما ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركات في إفريقيا للمواي تاي، فهد سامي، زكريا وليد، فارس قورة، ذكرى صلاح، أنس عصام، بدر أسامة، سيف الله خالد، أحمد سامح، عبد الله صبري، رانيا عادل، منه الله عصام، رضا حسني.می خالد، نبيلة علاء الدين، محمد مصطفى.