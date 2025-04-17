شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف موقف وسام أبو على من المشاركة مع الأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاعلامى أحمد شوبير أن وسام أبو على لاعب فريق الأهلى، سيكون جاهز للمشاركة في مران اليوم بشكل طبيعى، استعدادا لمباراة فريقه المقبلة امام صن داونز في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر لها السبت المقبل.

وقال شوبير في برنامج مع شزبير الذى يقدمه عبر أثير ون سبورت إف إم أن وسام أبو على تغيب عن تدريب الأمس، و لكن سيشارك اليوم بشكل طبيعى.

وعن التشكيل المتوقع للمباراة قال :" " توقعى الشخصى أن كولر سيخوض المباراة بتشكل مكون من محمد الشناوى في حراسة المرمى، محمد هانى ، رامى ربيعة، أشرف دارى ، أحمد نبيل كوكا في الدفاع، وفى خط الوسط مروان عطية، اكرم توفيق ، امام عاشور، على ان يعتمد كولر على حسين الشحات جناح أيمن، و أشرف بن شرقى جناح أيسر، بينما تتم المفاضلة بين جاريشاراد أووسام أبو على في رأس الحربة.

فيما يخص بيراميدز قال شوبير أن الفريق نسب تأهله إلى نهائي دورى الأبطال بنسبة 60% مع التمنى أن يكون النهائي بين الأهلى و بيراميدز .

وأضاف شوبير أن بيراميدز فريق كبير وثقيل، ورغم أنه ضاع منه بطولات السنوات الماضية، إلا أنه أًصبح قويا ويٌعمل له حساب، الأهلى لم يستطيع أن يفوز عليه في الدورين، و فاز على الزمالك ، وتأهل إلى نهائي كأس مصر.

