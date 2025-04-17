شكرا لقرائتكم خبر عن وصية سعد محمد لاعب الزمالك قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

توفى خلال الساعات الماضية سعد محمد لاعب الزمالك السابق، بعد صراع مع مرض السرطان الذى أصيب به منذ عام 2018، وتمكن منه حتى وفاته اليوم.

و كان سعد محمد نشر وصيته الأخيرة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، والتي كتبها قبل عامين ، و بالتحديد في أغسطس عام 2023.

حيث كتب اللاعب عبر صفحته :" وصيتي الأولى والأخيرة .. حين يتوفاني الله، سامحوني واستروا عيوبي ، وادعوا لي بالرحمة والمغفرة، وتذكروا صحبتي ومحبتي لكم دائماً، وإن كنت يوماً أخطأت فسامحوني وانسوا أخطائي وأذكروا أجمل صفاتي، وادعوا لي دائما أن يُشفع الله في كل آيه من آيات القرآن، وأسال الله أن تكونوا شاهدين لي جميعاً بالخير، فأنا لا أعلم بأي ساعة كتب الله أن يقبض روحي فيها، فاللهم ارحمني يوم يصلون علي صلاةً لا ركوع لها ولا سجود، وبجناتك اللهم أدخلني، وأسكني الفردوس الأعلى وكل أحبتي في الله من غير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين"



وصية اللاعب

واكتشف سعد محمد إصابته بالمرض عام 2018 عندما كان يجهز أوراق السفر مع أسرته، وخضع للعلاج الكيماوى، وأخفى مرضه إلا فى محيط المقربين منه.

وظهر في قناة الزمالك عام 2021 واعلن تفاصيل مرضه ، وأنه يخضع لجلسات علاج كيماوى بعد أن أكتشف اصابته بالمرض، وبالفعل في عام 2022 اعلن الأطباء شفاءه من المرض.

يرجع سبب وفاة اللاعب الى عودة المرض مرة أخرى في عام 2023 ، وخضع للعلاج مرة أخرى، متنقلا بين المستشفيات ، حتى خضع لزرع النخاع في ديسمبر من العام الماضى ، وتدهورت حالته الصحية ، و فارق الحياة صباح اليوم.

وكان اللاعب أدى العمرة خلال شهر مارس في شهر رمضان، رفقة أسرته.

