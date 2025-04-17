شكرا لقرائتكم خبر عن مونزو يعلن قائمة طائرة الأهلي استعدادًا لبطولة إفريقيا للأندية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الإسباني فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها ليبيا خلال الفترة من 19 إلى 30 أبريل الجاري.

‏‎ويسافر الفريق صباح غد إلى ليبيا في رحلة تستغرق ما يقرب من ثلاث ساعات استعدادًا لانطلاق البطولة.

‏‎‏‎‏‎وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي:‏ حسام يوسف- عبد الحليم عبو- مصطفى جابر- زياد أسامة- سيف عابد- محمد عسران- أحمد عزب- عبد الرحمن الحسيني- إسلام محمد - يوندر جارسيا- محمد رمضان- خالد عادل- محمد عثمان- عبد الرحمن سعودي.