شكرا لقرائتكم خبر عن موقف المجموعة الثالثة من التأهل في كأس عاصمة مصر.. خروج الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المجموعة الثالثة صراعا ثنائيا على حصد البطاقة الثانية للتأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر، بعدما حسم فريق إنبى صدارة المجموعة كما ودع الأهلى منافسات البطولة بشكل رسمي.

صراع ثنائى بين الطلائع وفاركو

ويتنافس طلائع الجيش وفاركو على البطاقة الثانية في المجموعة، وإن كان الأقرب هو طلائع الجيش حال تحقيق التعادل أو الفوز أمام إنبى الذى حجز البطاقة الأولى، حيث يحتل طلائع الجيش المركز الثانى برصيد 4 نقاط، بينما يحتاج فاركو إلى تحقيق الفوز على شباب الأهلى وانتظار تعثر طلائع الجيش أمام إنبى للصعود للدور المقبل.

وتأكد خروج النادى الأهلى من كأس عاصمة مصر بعد الهزيمة في أول مباراتين أمام طلائع الجيش وإنبى، بعدما شارك بفريق 2005 مدعما ببعض اللاعبين الكبار لتجهيزهم.

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم..

إنبى في المركز الأول برصيد 6 نقاط

طلائع الجيش في المركز الثانى 4 نقاط

فاركو في المركز الثالث نقطة

الأهلى في المركز الرابع بدون نقاط