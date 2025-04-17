شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل مفاوضات تجديد اللاعبين لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، تأجيل مفاوضات التجديد لـ10 لاعبين ينتهى تعاقدهم بنهاية الموسم الحالي، إلى نهاية الموسم.

ويسعى مجلس الإدارة إلى فرض مزيد من التركيز على اللاعبين وعدم انشغالهم بأى شيء في هذه الفترة سوى العمل على بقاء الفريق والابتعاد عن مناطق الهبوط.

وينتهى تعاقد 10لاعبين مع الدراويش وهم: كل من أحمد عادل عبد المنعم وعبد الله جمال حارسى مرمى الإسماعيلى، بالإضافة إلى كل من محمد بيومى، عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، عبد الله السعيد، أحمد الشيخ، إيريك تراورى، محمد نصر.

وتأهل فريق الإسماعيلى إلى ربع نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه المثير على نظيره الاتحاد السكندرى، بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

واستفاد الإسماعيلي من تعثر بيراميدز أمام حرس الحدود بهدفين دون رد، ليضمن تأهله لربع النهائي بفارق الأهداف عن الفريق السماوي بعدما تساوى الفريقين في النقاط.