شكرا لقرائتكم خبر عن هتموت.. آخر ما نشره سعد محمد لاعب الزمالك السابق قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

رحل منذ ساعات قليلة سعد محمد لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان الدم، الذى تعرض له خلال السنوات الماضية.

واكتشف اللاعب مرضه عندما كان يهز أوراق للسفر مع أسرته لأداء العمرة، عام 2018، فاكتشف انه مريض بسرطان الدم، وخضع للعلاج الكيماوى، ولم يعلن عن المرض الا في عام 2021، وبعد عام و بالتحديد 2022 تغلب على المرض شفى منه، إلا أنه في العام التالى داهمه المرض مرة أخرى، و خضع لعملية زرع النخاع في ديسمبر 2024، وفى شهر مارس سافر الى السعودية أداء العمرة.

وآخر ما كتبه سعد محمد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك والتحديد منذ 4 أيام :" السلام عليكم..توب علشان انت هتموت ".

وتأتى وفاة سعد محمد بعد أيام من وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع مرض سرطان المستقيم.