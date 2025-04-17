شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح تعليمات خاصة لمهاجمي الأهلي في مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على منح لاعبيه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في مباراتهم أمام صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، تساعد الفريق الأحمر على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الذهاب ببريتوريا قبل خوض لقاء الإياب في القاهرة.

وطالب كولر مهاجمي الأهلي بضرورة نقل الكرة للأمام بسرعة واستغلال اندفاع لاعبي صن داونز الهجومي، في تشكيل هجوم مرتد ومباغت على دفاع الفريق الجنوب إفريقي على أمل تسجيل هدف أو أكثر خارج الديار، يسهل من مهمته في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري الأبطال.

كما طالبهم بالالتزام بأداء الأدوار الدفاعية ومعاونة الظهيرين، في ظل الضغط المتوقع من لاعبي الفريق ، واستغلال الفرص أمام مرمى صن داونز، لاسيما وأن الفريق لن تتاح له فرصاً كثيرة.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الخميس، مرانه الثاني في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة السبت المرتقبة أمام صن داونز وسيكون مران اليوم بدنياً وقوياً ويشمل بعض الجمل الخططية بعدما إقتصر مران الأمس على الإستشفاء و"فك العضلات" بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا وما شهدته الرحلة من تأخر إقلاع الطائرة قرابة الثلاثة ساعات بسبب عدم الحصول على إذن "هبوط" الطائرة الخاصة في مطار جوهانسبرج.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا ، كلاً من ، محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد -*مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - وسام أبو علي - نييتس جراديشار وأشرف بنشرقي ، فيما تم استبعاد 7 لاعبين من الرحلة ، وهم: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفي مخلوف لأسباب فنية وكريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.