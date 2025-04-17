شكرا لقرائتكم خبر عن سبب وفاة سعد محمد لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

توفى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم سعد محمد لاعب الزمالك السابق، مواليد فريق 2000، بعد صراع مع المرض الذى داهمه منذ عام 2018.

مرض سعد محمد

اكتشف سعد محمد إصابته بالمرض عام 2018 عندما كان يجهز أوراق السفر مع أسرته، وخضع للعلاج الكيماوى، وأخفى مرضه إلا فى محيط المقربين منه.

وظهر في قناة الزمالك عام 2021 واعلن تفاصيل مرضه ، وأنه يخضع لجلسات علاج كيماوى بعد أن أكتشف اصابته بالمرض، وبالفعل في عام 2022 اعلن الأطباء شفاءه من المرض.

زراعة نخاع منذ عدة أشهر

ويرجع سبب وفاة اللاعب الى عودة المرض مرة أخرى في عام 2023 ، وخضع للعلاج مرة أخرى، متنقلا بين المستشفيات ، حتى خضع لزرع النخاع في ديسمبر من العام الماضى ، وتدهورت حالته الصحية ، و فارق الحياة صباح اليوم.



وكان اللاعب أدى العمرة خلال شهر مارس في شهر رمضان، رفقة أسرته.