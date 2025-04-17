شكرا لقرائتكم خبر عن موعد ومكان جنازة سعد محمد لاعب الزمالك السابق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حددت أسرة سعد محمد لاعب الزمالك السابق، والذى توفى صباح اليوم بعد صراع مع مرض السرطان موعد ومكان جنازة اللاعب الراحل.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان بقرية أولاد خلف بدار السلام بمحافظة سوهاج، عقب صلاة العصر اليوم.

توفى صباح اليوم سعد محمد لاعب الزمالك السابق مواليد 2000 ، بعد صراع مع مرض سرطان الدم، الذى أصيب به منذ سنوات.

في 2023، أصيب سعد محمد بالمرض الخبيث مجددا، وأعلن اللاعب خضوعه لعملية زرع نخاع، ونتيجة للمرض تدهورت صحة سعد محمد، ورحل متأثرا بإصابته بهذا المرض.

قبل تدهور حالته الصحية خضع لعملية زرع نخاع، بعد أن تمكن منه المرض، وخلال الشهر الماضى ، قام بأداء العمرة خلال سهر رمضان ونشر صوره خلال تواجده فى الحرم عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك

خلال الساعات الأخيرة تدهورت حالته الصحية، وتوفى متأثرا بالمرض الذى قضى على حياته.

كان سعد محمد ظهر في قناة الزمالك منذ سنوات وأعلن أنه يخضع لجلسات علاج كيماوى بعد أن أكتشف اصابته بالمرض، وبالفعل في عام 2022 شفى اللاعب منه، ولكن عاد المرض و داهمه مرة أخرى ، ليودع اللاعب الحياة بعد صراع مرير.