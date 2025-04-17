مصطفى العش يقترب من قيادة الجبهة اليسرى للأهلي أمام صن داونز

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اقترب مصطفى العش لاعب الأهلي من قيادة الجبهة اليسرى لفريقه في مباراته أمام صن داونز الجنوب الإفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من أزمة في الجبهة اليسرى، بعد إصابة الثنائي يحيى عطية الله وكريم الدبيس في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، حيث يعاني الأول من شد في العضلة الخلفية، فيما يعاني الثاني من التواء في الكاحل.

ويخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،الخميس، مرانه الثاني في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة السبت المرتقبة أمام صن داونز وسيكون مران اليوم بدنياً وقوياً ويشمل بعض الجمل الخططية بعدما إقتصر مران الأمس على الإستشفاء و"فك العضلات" بسبب رحلة السفر الطويلة من القاهرة إلى جنوب أفريقيا وما شهدته الرحلة من تأخر إقلاع الطائرة قرابة الثلاثة ساعات بسبب عدم الحصول على إذن "هبوط" الطائرة الخاصة في مطار جوهانسبرج.

وتضم قائمة الأهلي في جنوب أفريقيا ، كلاً من ، محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - محمد هاني - أحمد نبيل كوكا - مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد -*مروان عطية - أكرم توفيق - إمام عاشور - عمرو السولية - أحمد رضا – محمد مجدي "أفشة" - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله - كريم نيدفيد - وسام أبو علي - نييتس جراديشار وأشرف بنشرقي ، فيما تم استبعاد 7 لاعبين من الرحلة ، وهم: علي معلول وعمر الساعي وخالد عبد الفتاح ومصطفي مخلوف لأسباب فنية وكريم فؤاد ويحيي عطية الله وكريم الدبيس للإصابة.