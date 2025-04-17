شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحسم قراره تجاه زيزو فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مجلس إدارة نادى الزمالك اجتماعاً اليوم الخميس لمناقشة العديد من الملفات المهمة وعلى رأسها أزمة أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وانقطاعه عن التدريبات الجماعية وتحريره محضراً ضد النادى يوم الثلاثاء الماضى.

ومن المقرر مناقشة ملف احتياجات فريق الكرة خلال الفترة المقبلة، ومطالب المدير الفنى للفريق الأبيض بقيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو.

وينوى المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد زيزو حال استمرار انقطاعه عن التدريبات الجماعية، وحال عدم مثول اللاعب إلى التحقيق بالنادى سيتم تقديم شكوى ضده فى اتحاد الكرة، بما يحفظ حقوق النادى، خاصة بعد تحريره محضراً فى قسم الشرطة.

ويتعامل الزمالك مع زيزو بنظام العقوبات اليومية، وكل يوم يغيب فيه اللاعب عن التدريبات تزيد العقوبة المالية الموقعة عليه من جانب الإدارة، ويتم احتسابها وفقا للائحة الفريق، وبالتالى ستزيد الغرامة المالية على زيزو.